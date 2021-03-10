مطار القاهرة يسير اليوم 163 رحلة جوية لنقل 16541 راكبا

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 163 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 16541 راكبا.

وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 83 رحلة جوية، تقل على متنها 8012 راكبا إلى عدة وجهات دولية، منها "واشنطن، نيويورك، لندن، باريس، كييف، اسطنبول، فيينا، أديس أبابا، موسكو، ميلانو، امستردام، روما، فرانكفورت، بغداد، لاجوس، بيروت، مسقط، بيرجامو، أبوظبى، دبى، الشارقة، البحرين، جدة، المدينة، الدمام، الرياض، أثينا، موسكو، الدوحة، عمان، الدوحة، بغداد".

فى حين يستقبل مطار القاهرة 80 رحلة على متنها 8529 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة، منها "واشنطن، نيويورك، فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، امستردام، طشقند، اسطنبول، أديس أبابا، عمان، الدوحة، جدة، المدينة، دبى، أبوظبى، بيروت، أثينا، مسقط، كييف، لاجوس، نيروبى، بغداد، الخرطوم، الشارقة، البحرين" والعديد من الوجهات الأخرى.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.