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مصر ترحب بنيل حكومة ليبيا ثقة البرلمان وتؤكد دعمها لإجراء الانتخابات نهاية 2021

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:20 م
مصر ترحب بنيل حكومة ليبيا ثقة البرلمان وتؤكد دعمها لإجراء الانتخابات نهاية 2021 وزارة الخارجية المصرية
كتب : أحمد جمعة

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن مصر تُرحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب اليوم، وتثمن دور المجلس فى تحمل مسئولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدماً نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.

وأعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقاً لخارطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات فى موعدها المحدد نهاية العام الجارى، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة

 


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