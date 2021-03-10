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مصرع 7 وإصابة 16 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السخنة - السويس"

الأربعاء، 10 مارس 2021 04:19 ص
مصرع 7 وإصابة 16 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السخنة - السويس" إسعاف - أرشيفية
السويس - سيد نون

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لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس فجر اليوم الأربعاء بطريق العين السخنة – السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

تلقى اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق، يفيد بانقلاب أتوبيس شرق الدلتا قادم من مدينة الزقايق بطريق العين السخنة – السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف فى السويس، 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمتوفين إلى مشرحة الأميرى.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام لعلاج المصابين، لافتا إلى أنه تم استدعاء جميع الأطباء للمشاركة فى علاج مصابى الحادث.

وأضاف الحفناوى أنه تم فتح غرفة العمليات بمستشفى السويس العام فى حالة التدخل الجراحى لمصابى الحادث، لافتا إلى أن المستشفى استقبل 7 وفيات منهم طفلتان و16 مصابا.


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