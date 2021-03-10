مصرع شخصين وإصابة 3 أثناء تفريغ حمولة صرف صحى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخصين بمركز طما فى محافظة سوهاج مصرعهما، وأصيب 3 آخرين ، أثناء تفريغ حمولة سيارة صرف صحى وتم انتشال الجثتين والمصابين ونقلهم للمستشفى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد مصرع شخصين وإصابة آخرين، أثناء تفريغ حمولة سيارة كسح صرف صحى دائرة مركز طما.

انتقل مأمور وضباط المركز، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، وفاة شخصين وإصابة 3 آخربن، وتم انتشال الجثتين والمصابين ونقلهم للمستشفى، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.