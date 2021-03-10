اليوم السابع
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مصرع سائق "توك توك" وإصابة آخر خلال مشاجرة فى الخانكة بالقليوبية

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:06 م
مصرع سائق "توك توك" وإصابة آخر خلال مشاجرة فى الخانكة بالقليوبية مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة عرب العيايدة التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، مشاجرة بين 4 أشخاص، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقلهما إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على أحد المتهمين، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا بوقوع مشاجرة، ووجود متوفى ومصاب، تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وانتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير المجنى عليه الأول "م ع " 22 سنة، يستقل توك توك، متوجها إلى عمله، لاحظ نجل عمه المجنى عليه الثانى "ا ع"، يتشاجر مع شخصين بأحد الشوارع، فترك التوك وفض المشاجرة بينهم وانصرفوا من المكان.

وبعد فترة عاد المتهمان يحملان الشوم والعصى، وافتعلا معهما مشاجرة، قاما المتهمان على إثرها بالتعدى علي المجنى عليهما بالشوم، فلقى الأول مصرعه وأصيب الثانى، وفر المتهمان هاربين، ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الجناة، وتكثف جهودها لضبط المتهم الثانى.

تولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن جثة المتوفى، والاستعلام عن حالة المصاب، وحبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف الأجهزة الأمنية بضبط المتهم الثانى.


امن القليوبية

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مصرع شخص بمشاجرة

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سائق توك توك

مباحث الخانكة

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