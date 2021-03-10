مستوطنون وعناصر من قوات الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

رام الله (أ ش أ)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 66 مستوطنا و4 عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وتجولوا فيها، وأدوا طقوساَ تلمودية.

وفى وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبرى.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أنه جرى اعتقال الشيخ صبرى من منزله فى حى الصوانة شرق القدس، ويأتى الاعتقال قبل يوم من إحياء ذكرى الإسراء والمعراج حيث من المقرر إقامة احتفال بهذه المناسبة عند صلاة الظهر فى المسجد الأقصى.

كان الشيخ صبرى تعرض خلال الفترة الأخيرة للاعتقال والاستدعاء والإبعاد عن الأقصى عدة مرات.