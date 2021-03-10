مستشار المفتى: كل من يحافظ على العرض والمال العام ويقتل ضمنها فهو شهيد

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن كل شخص سيقدم عملا صالحا سيجد تكريما من القيادة السياسية والشعب المصري، مضيفا، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن من يضحي بنفسه من أجل الآخرين يأخذ منزلة الشهداء، مثل الجندي الذي يقف على الجبهة.



وأوضح أن الطبيب كالجندي في المعركة التي يخوضها ضد فيروس كورونا، والمشترك فيها أن الإنسان يضحي بنفسه من أجل الآخرين.



وأكد مستشار مفتي الجمهورية، أن كل من يحافظ على العرض والمال العام للمجتمع ويقتل ضمنها فهو شهيد.



وفى وقت سابق، كان قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المتطرفين يرغبون في جر الوطن لفكرهم الشاذ، مشدداً على أن الدولة المصرية لا تتحمل مسألة الشذوذ من أي ناحية، وتابع: "عدو الجماعات المتطرفة هو من يحافظ على النظام.. خاصة إذا كان هذا النظام ليس على هواهم".



وأضاف "عاشور"، خلال حوار تليفزيونى، أن مسألة الخلافة فى الإسلام لها مفهوم متغير مرن حسب مقتضيات العصر، وتاريخ الصحابة خير شاهد على ذلك، مشيراً إلى أن بناء الدولة الحضارية من مقاصد الشريعة، وذلك من خلال مبدأ المواطنة.