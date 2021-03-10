مسئول أمريكى يتوقع انتهاء مراجعة إدارة بايدن لوضع كوريا الشمالية الشهر المقبل

قال مسئول أمريكي كبير لرويترز إن من المتوقع أن تُكمل إدارة الرئيس جو بايدن مراجعة سياستها الخاصة بكوريا الشمالية "في غضون الشهر المقبل أو نحو ذلك" لكنه رفض التنبؤ بالاتجاه الذي قد تتخذه.

وقال المسئول الليلة الماضية "نجري مراجعة استراتيجية مكثفة. نتوقع أن تنتهي في غضون الشهر المقبل أو نحو ذلك".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد ذكر أن النهج تجاه كوريا الشمالية قد ينطوي على مزيد من العقوبات أو حوافز دبلوماسية غير محددة.

وقال المسئول إن كوريا الشمالية ستكون من بين الموضوعات المطروحة للبحث في القمة الأولى لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تشمل الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا وتنعقد يوم الجمعة المقبل.

كما ستكون ضمن جدول مباحثات يجريها بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارتهما لليابان وكوريا الجنوبية هذا الشهر.

والأسبوع الماضي عبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن قلقها بشأن تقرير للأمم المتحدة يشير إلى احتمال قيام كوريا الشمالية بمعالجة وقود نووي بهدف صنع قنابل، وقالت إن مثل هذا النشاط قد يثير التوترات مع بيونجيانج.

وذكر تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي أن كوريا الشمالية عملت على تطوير برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية عام 2020.