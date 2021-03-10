محافظ الوادى الجديد: تنفيذ شبكة صرف متكاملة بقرى تنيدة ضمن مبادرة حياة كريمة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، استكمال تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بقرى تنيدة واولاد عبد الله بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه وتضمن تنفيذ محطتى رفع ومحطتى صرف وشبكات انحدار متكاملة والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك ضمن خطة رئاسة المركز لاستكمال الخدمات الحيوية بالقرى وتوابعها.

وقال محافظ الوادى الجديد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المشروع جرى تنفيذ 50% من نسبة الأعمال ويتضمن إقامة 3 خطوط طرد و3 محطات رفع ومحطة معالجة لخدمة القريتين وتوابعهما، على أن ينتهى المشروع خلال 18 شهرا من الآن.

وأضاف المحافظ، أنه جرى الانتهاء من تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقرية ذخيرة بمليون و815 ألف جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بقرية البشندى بتكلفة 2 مليون و830 ألف جنيه، مع دخولهما الخدمة مباشرة خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد "الزملوط"، أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية بالمركز بتكلفة 15 مليون جنيه و242 ألف جنيه والتى تشمل تدعيم البنية التحتية والمشروعات الخدمية حيث جرى تنفيذ مشروعات بتكلفة 5 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء و8 ملايين جنيه لمشروعات رصف الطرق الداخلية.