محافظ الشرقية يكلف بسرعة تنفيذ أعمال تطوير مدخل مدينة منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فى بيان، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمد يد العون للأجهزة الأمنية لاستمرار الحملات المكبره للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية إعلاء للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

واستكمالاً لخطة التطوير والتجميل الجارية بعدد من مراكز المحافظة فقد كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لتنفيذ أعمال تطوير مدخل مدينة منيا القمح ليحمل البصمة المميزة للمدينة والطابع والنسق الجمالى الذى يجب أن تظهر عليه جميع مراكز المحافظة.

كما أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة مفاجئة لمركز ومدينة منيا القمح للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التى تشهدها شوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.

وذكر البيان، أنه بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال الرصف والتوسعة بشوارع (الحرية – سعد زغلول – وجيه أباظة – المدرسة الثانوية) بأطوال 6 كم وبتكلفة مبدئية 22 مليون جنيه، حيث شملت الأعمال رفع الجزيرة الوسطى وتكسير الأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالى وزرع أعمدة الإنارة وإزالة التندات والأرصفة المتعدية على حرم الطريق حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حوالى 85%.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة بالتنسيق بين رئيس مركز ومدينة منيا القمح ومدير مديرية الطرق للانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وذلك أثناء تنفيذ المشروعات حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

كما حرص المحافظ، على متابعة أعمال استبدال مواسير مياه الشرب من الاسبستوس إلى المواسير البلاستيكيه والتى كان المحافظ قد أعطى تعليماته فيها لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ليتم البدء فى التنفيذ بالتوازى مع أعمال الرصف الجارية فى مدينه منيا القمح.

كما تابع المحافظ أعمال نقل خطوط الغاز الطبيعى أسفل السكك الحديدية لمزلقان الإكيابى وذلك لتغطية مدينة منيا القمح بالغاز الطبيعى حيث تم تركيب الوصلات المنزلية تمهيداً لضخ الغاز الطبيعى بها.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بشيبة من فك شدة خشبية لأعمدة الدورالتاسع علوى لبناء مخالف وبدون ترخيص بمنطقة غرب الغشام وتم التحفظ على 5 أطنان حديد وطن خشب ومعدات الحدادة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.