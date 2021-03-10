اليوم السابع
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محافظ السويس يعلن الانتهاء من تطوير شارعى الجيش والجلاء قبل منتصف أبريل

الأربعاء، 10 مارس 2021 09:00 ص
محافظ السويس يعلن الانتهاء من تطوير شارعى الجيش والجلاء قبل منتصف أبريل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس _ صورة أرشيفية
السويس - سيد نون

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أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أن أعمال التطوير بشارعى الجلاء والجيش والممشى الجديد بالمحافظة تنتهى قبل يوم 15 أبريل المقبل، مؤكدا أن الممشى الجديد بشارع الجيش المؤدى إلى مدينة بورتوفيق، سيكون مكان يجتمع به الأسر بالمحافظة.

وأكد محافظ السويس فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطوير بشارعى الجلاء والجيش تم الانتهاء من جزء كبير منها، وتم توسعة الطرق، وحاليا يتم الرصف لمنع حدوث أى نوع من الاختناقات المرورية.

وأشار صقر، إلى إنه يتم حاليا تطوير ورفع كفاءة طريق "السويس – الإسماعيلية"، بطول إجمالي وقدره 90 كيلومترًا، مؤكدا أن طريق "السويس – الإسماعيلية" من أهم الطرق الرئيسية التى فى منطقة القناة، وبدء العمل على تطوير منطقة القناة باعتبارها قاطرة مصر الاقتصادية.

وأضاف المحافظ، أنه تم خلال الفترة الماضية دعم قسم الرعاية الحرجة لمرضى فيروس كورونا، بـ20 سريرًا، بدلًا من 6 أسرة، وكذلك تم توفير جهاز فصل مشتقات الدم، بمشاركة مجتمعية، من إحدى الشركات، والتعاقد مع الأطباء والأساتذة، لسد العجز فى التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن إجمالى دعم المحافظة للقطاع الصحى وصل إلى 11 مليون جنيه.


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