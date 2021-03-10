محافظ الدقهلية: حياة كريمة بقرى شربين تتكلف 3.2 مليار جنيه والبدء بـ4 قرى

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة توثيق التعاون المشترك لكافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق لتذليل جميع العقبات أمام الشركات القائمة على التنفيذ، مضيفا أن الدقهلية لا بد أن تكون فى طليعة المحافظات التى تسير فيها أعمال المبادرة بشكل متميز يؤكد ريادة الدقهلية دائما فى كل المجالات.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لمسئولى المتابعة بمجلس الوزراء، ومسئولى وزارة التنمية المحلية لدعمهما المستمر لكافة المشروعات الخدمية والتنموية ليس فى الدقهلية وحدها وإنما فى كافة المحافظات المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن رئيس الجمهورية لديه إهتمام بالغ بتنفيذ المبادرة ويتابع شخصيا أولا بأول جميع الخطوات التنفيذية لتحقيق مطالب اهالينا بالقرى فى جميع المحافظات.

وقال المحافظ إن المشروع القومى لتطوير القرى بمركز شربين بالدقهلية تبلغ تكلفته التقديرية 3.2 مليار جنيه، والقرى التى تم اختيارها ضمن المبادرة تمت وفق دراسات توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان، مضيفا أن تنفيذ وتطوير المشروعات تشمل مشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب والتليفونات والكهرباء إضافة الى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة، فضلا عن الغاز الطبيعى هذا بالإضافة مشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والإسعاف والشباب والرياضة وأيضا الطب البيطرى.

وقال المحافظ إنه تم بدء العمل على الطبيعه فى 4 قرى وتشمل أولوية أولى والعمل سيسير بالتوازى فى جميع القرى الأخرى المختارة فى كافة المشروعات التى تتضمنها المبادرة.

وفي هذا الإطار كلف محافظ الدقهلية السكرتير العام المساعد لمرافقة مسئولي متابعة مجلس الوزراء في جولة ميدانية علي الطبيعة لمتابعة اعمال تنفيذ مشروعات المبادرة بقري شربين.