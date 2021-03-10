محافظ الإسماعيلية ونائبه يتفقدان موقع إنهيار منزل من 3 طوابق.. فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع "، بثا مباشر من موقع انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق، فى شارع محمد على بدائرة حى أول، فى محافظة الإسماعيلية، حيث تواصل قوات الحماية المدنية بذل جهودها للعثور على مسن 62 عامًا تحت أنقاض العقار المنهار.

وتفقد اللواء شريف فهمى بشارة ، محافظ الإسماعيلية، ونائبة المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، موقع الحادث.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بشارع محمد فى حى أول، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن الإسماعيلية ، ورجال المرور، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين، انهيار منزل مكون من 3 طوابق .

ووصل إلى مكان الحادث، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والذى أكد على وجود مسن أسفل المنزل المنهار ، ونائبة المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد ، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية .

وتم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.