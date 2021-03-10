محافظ أسوان: إلزام المؤسسات والفنادق بنسبة الـ5% لتوفير فرص عمل لذوى الهمم

أسوان – عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمجموعة شبابية من الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، بحضور ميرفت السمان أمين اللجنة الاستشارية لشئون الإعاقة، وعقب استماعه للمطالب والاحتياجات العامة للمواطنين من ذوى الإعاقة، وخاصة لفئة الصم والبكم، أعطى المحافظ توجيهاته بضرورة إلزام المؤسسات والشركات والفنادق بالقطاعين العام والخاص بنسبة الـ5% لتوفير فرص عمل لذوى الهمم تضمن حياة مستقرة وكريمة لهم من خلال مخاطبة المحافظ شخصياً لهذه الجهات.

وشدد فى بيان على قيام مديرية القوى العاملة بتحرير محاضر مخالفة لأى جهة لا تلزم بذلك وإحالة المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأمر اللواء أشرف عطية، بتذليل كافة العقبات والعراقيل أمام هذه الفئة التى تعتبر جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وخاصة بعد إعلان عام 2021 عام ذوى الإعاقة بأسوان، لافتاً إلى أنه تم تشكيل اللجنة الاستشارية لشئون ذوى الإعاقة للتنسيق مع المديريات الخدمية من أجل تقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات الممكنة بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة ذوى الهمم وتخفيف أى أعباء عليهم .



جانب من اللقاء



محافظ أسوان خلال لقاء ذوى الهمم