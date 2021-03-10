محافظون ورؤساء الجامعات يهنئون الرئيس والشعب بمناسبة الإسراء والمعراج

المحافظات إيمان مهنى - رباب الجالى - ناصر جودة- هانى فتحى

حرص المحافظون ورؤساء الجامعات على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وهنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج قائلا: "يسعدنى ويشرفنى أن أرفع بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أعادها الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "بهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائداً مخلصاً صادقاً لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر وسلمت مصر بكم والله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم ونعاهد الله ونعاهدكم على المضى قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الجديدة التى نحلم بها".

كما بعث محافظ الشرقية، ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإدارى ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

‏كما هنأ محافظ الشرقية الشعب المصرى العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية بشكل خاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها وإستقرارها.

وأشار المحافظ إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة، ومن أهمها قيم التضحية والمثابرة، وبذل المزيد من العطاء ومواجهة التحديات ومنها جائحة فيروس "كورونا المستجد"، داعياً المواطنين إلى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس.

وأكد محافظ الشرقية أن صحة المواطنين تأتى على رأس اهتمامات وأولويات الدولة التى تسعى جاهدة الى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين وتقديم خدمات طبية لائقة لهم وخاصة فى ظل الظروف الحالية التى تواجهها الدولة، مناشداً الجميع بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه الفيروسات المعدية والبُعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة متمنياً للجميع السلامة.

كما بعث الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، والتى جاء فيها: "يسعدنى أن أتقدم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب محافظة بنى سويف بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات الطبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من التقدم والازدهار داعياً المولى عزوجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".

كما بعث محافظ بنى سويف، ببرقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لتهنئتهم بتلك المناسبة العطرة وأن يعيدها الله على مصر والأمة الإسلامية بكل الخير والبركة وأن يحفظ وطننا من كل سوء.

وتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكافة منسوبى جامعة الفيوم والشعب المصرى الكريم احتفالًا بذكرى الإسراء والمعراج.

وبهذه المناسبة نبتهل جميعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن على مصرنا الغالية بالأمن والسلام والرخاء وأن يحفظ شعبها الكريم، ويوفق قيادتها لما فيه الخير والصلاح.