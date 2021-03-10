ماليزيا ترفع حظرا على استخدام المطبوعات غير الإسلامية للفظ الجلالة

ألغت محكمة ماليزية اليوم الأربعاء سياسة متبعة منذ عشرات السنين تمنع المطبوعات غير الإسلامية في البلاد من استخدام لفظ الجلالة "الله" في حكم تاريخي في مسألة أثارت توترات دينية في الدولة التي تقطنها أغلبية مسلمة.

ويأتي القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كوالالمبور ونشرته وسائل الإعلام ومنها وكالة الأنباء الماليزية برناما في إطار دعوى قضائية رفعتها جيل أيرلاند وهي ماليزية مسيحية قالت فيها إن حقوقها الدستورية انتهكت.

وكانت السلطات في 2008 قد صادرت كتب دينية واسطوانات مدمجة بلغة الملايو من أيرلاند في مطار كوالالمبور بناء على توجيه من وزارة الداخلية صادر عام 1986 بمنع المطبوعات المسيحية بلغة الملايو من استخدام لفظ الجلالة.

ويقول العديد من الناطقين بلغة الملايو إن لفظ الجلالة مستخدم في البلاد منذ قرون.

وقال آنو خافيير محامي أيرلاند لرويترز إن المحكمة أكدت اليوم الأربعاء أن الدستور يكفل المساواة في الحقوق لموكلته ويجوز لها استيراد المطبوعات إعمالا لحقها في التعليم وممارسة شعائر دينها.

وأضاف "المحكمة أعلنت كذلك أن توجيه وزارة الداخلية الصادر عام 1986... غير قانوني وغير دستوري".