لماذا يجب ارتداء الكمامة حتى بعد التطعيم ضد كورونا؟.. دراسة تجيب

كتبت فاطمة خليل

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم بشكل كامل، يتساءل الكثيرون متى ستعود الحياة إلى طبيعتها؟ ولكن حذر الخبراء من أننا سنحتاج إلى الاستمرار في ارتداء الكمامة لفترة أطول، خاصة في الأماكن العامة، وفى هذا التقرير نرصد 5 أسباب لارتداء الكمامة حتى بعد التطعيم ضد كورونا، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

قالت أخصائية الأمراض المعدية بمستشفى كليفيلاند كلينيك كريستين إنجلوند: "يجب أن تستمر أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي، حيث لا يعني التطعيم على الفور أنه يمكننا العودة إلى ما كانت عليه الحياة من قبل إلى أن نحصل على مستوى معين من مناعة القطيع، فإن اللقاح الآن مجرد طبقة أخرى من الحماية ضد كورونا".

من أجل الوصول إلى مناعة القطيع يجب تحصين 50٪ إلى 80٪ من السكان، وبما أن تكثيف إنتاج اللقاحات وتوزيعها سيستغرق وقتًا شجعت الدكتورة إنجلوند الناس على إدارة توقعاتهم بشأن العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي. ومع ذلك هناك بعض الأخبار الجيدة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل، ولكن هناك شروط.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم الآن التجمع بأمان في الداخل، في تجمعات صغيرة مع أشخاص آخرين تم تطعيمهم بالكامل أيضا، ولا يلزم وجود قناع ولكن من المهم ملاحظة أنه يجب على الأشخاص الملقحين بالكامل الاستمرار في ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على مسافة ماديّة أثناء التواجد في الأماكن العامة.

ويجب على أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل الاستمرار في تجنب التجمعات المتوسطة والكبيرة وأولئك الذين لم يتم تطعيمهم والذين يعتبرون معرضين لخطر كبير.

أسباب تدفعك إلى ارتداء الكمامة بعد التطعيم

1- يستغرق بدء اللقاح وقتًا ولن تصل إلى معدل الفعالية بنسبة 95٪ تقريبًا إلا بعد أسبوعين من تناول الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو مودرنا، بالنسبة إلى لقاح جونسون يتم اعتبارك محصنًا بالكامل بعد أسبوعين من تناول جرعة واحدة. ولا توفر اللقاحات حماية بنسبة 100٪.

2- يشعر الخبراء بالقلق من أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن يصابوا بالعدوى دون أعراض ثم ينقلونها إلى الآخرين الذين لم يتم تطعيمهم بعد منذ انتشار الوباء.

3- ما زلنا بحاجة لحماية أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين لا يمكن تطعيمهم، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة (مثل أمراض القلب والسرطان) لأنهم معرضون لخطر الإصابة بحالة شديدة من كورونا.

4- لا تزال هناك جرعات محدودة من اللقاح، ويقول الخبراء إن 50 إلى 80٪ من السكان سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع، وهو ما قد يستغرق منا وقتا حتى نهاية عام 2021.

اللقاح ليس مفتاح إيقاف تلقائي لجائحة كورونا

بقدر ما نتمنى جميعًا أن نأمل أن يعني اللقاح عودة فورية إلى طبيعتها فهي ليست كذلك لكننا نسير على الطريق الصحيح.

اللقاح أداة واحدة في طرق الوقاية من وباء كورونا، سنحتاج إلى الاستمرار في ارتداء القناع في الأماكن العامة، وغسل اليدين، وتجنب الحشود الكبيرة، والحفاظ على مسافة ماديّة عندما نكون بالقرب من الآخرين الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل.