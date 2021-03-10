كسر ماسورة غاز بسبب سيارة نظافة بأجا بالدقهلية والحماية المدنية تسيطر على الموقف

الدقهلية - شريف الديب

أنقذت العناية الإلهية بقرية نوسا الغيط، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، من وقوع كارثة، بعد كسر سائق جرار قمامة ماسورة غاز، وذلك أثناء سيره داخل القرية وقيامه بتجميع القمامة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة، بحدوث كسر بماسورة غاز بقرية نوسا الغيط بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع شركة غاز مصر، وبالفحص تبين وجود كسر فى ماسورة غاز فرعية واصلة لمنزل، نتيجة قيام سائق جرار بتجميع القمامة، التابعة لرئاسة مركز ومدينة أجا 55 سنة سائق، مقيم بمنطقة عزبة العرب بندر أجا، بكسر الماسورة حال سيرة بالجرار بجوار المنزل.

وبسؤال زوجة مالك المنزل، مقيمة بذات القرية أيدت ذات المضمون، وبسؤال قائد سيارة النظافة، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وبسؤال قائد سيارة النظافة أقرب بارتكاب الواقعة بدون قصد، وبسؤال المدعو "ياسر" 47 سنة فنى طوارئ بشركة غاز مصر، مقيم شارع الرخاوى دائرة قسم ثان المنصورة، قرر بأنه تم غلق المحبس الرئيسى، وجارٍ إصلاح الكسر وتحرر عن ذلك المحضر 584 سنة 2021 إدارر مركز أجا، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.