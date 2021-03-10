قافلة سكانية شاملة بقرية الإبراهيمية بإيتاى البارود فى البحيرة.. تعرف عليها

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام أمنة - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الإبراهيمية بمشاركة ممثلى جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من ( الصحة - محو الأمية وتعليم الكبار - الطب البيطرى - شركة مياة الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز ).

وتم تقديم الخدمات الطبية بتوقيع الكشف الطبى على 170 طفلا و30 حالة جراحية و صرف أدوية مجانية لهم، كما تم عقد امتحان فورى لمحو الأمية لـ 30 دارسا و تنظيم ورشة عمل لأطفال القرية تضمنت الرسم والتلوين وعروض فنية وإلقاء الشعر والغناء، كما تم توزيع مستلزمات المدارس و بعض الهدايا على الأطفال.

بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية بمخاطر الزيادة السكانية على الأسرة و التوعية بقضايا المرأة وحقوقها وتوعية الأهالى حول تنظيم الأسرة فى الإسلام ومخاطر الزواج المبكر.

كما شملت القافلة تقديم الخدمات البيطرية من خلال الكشف على 800 رأس ماشية و عقد ندوة توعوية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان.

كما تم خلال القافلة توفير سيارة غذاء بأسعار مخفضة و أسطوانات بوتجاز و توعية المواطنين بكيفية التعامل فى حال حدوث حوادث و إصابات و أهمية ترشيد إستخدام المياه إلى جانب صيانة 30 عمود كهرباء و تركيب 5 كشافات وتغيير 10 لمبات و زراعة 10 أشجار فيكس بمقابر القرية.



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