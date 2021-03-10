فوانيس رمضان وهدايا عيد الأم.. معرض للأسر المنتجة بشمال سيناء.. فيديو

شمال سيناء محمد حسين

واصلت 22 أسرة بشمال سيناء، عرض أجمل ما أنتج فى البيوت بأيادى سيدات وفتيات أتاحت لهن مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء فرصة العرض المجانى أمام الجمهور بمقر الأسر المنتجة وسط مدينة العريش.



اكسسورات منوعة

تضمنت المعروضات هدايا عيد الأم والأكسسورات الخاصة بزينة رمضان من فوانيس ومفروشات وأدوات منزلية إلى جانب تنوع فى معروضات الأقمشة المطرزة بالإبرة ما بين أثواب وعبايات وشيلان وغيرها من الأكسسورات ومنتجات الخرز بأنواعها.



سيدة تعرض منتجات من المخللات

استقبل المعرض فى يومه الثانى بمقره الزوار، وحرص رموز مدينة العريش على الحضور تشجيعا للأسر المنتجة، وحاز جناح خاص على عرض منتجات دار أيتام العريش على إقبال وأعجاب جمهور المعرض لما فيه من منتجات منوعة من مشغولات خرزية ومفروشات ولعب أطفال قامت بصناعتها فتيات الدار.



سيدة مسنة شاركت بانتاجها

وقالت سعدية محمود مدير تضامن شمال سيناء، إن المعرض نظمته مديرية تضامن شمال سيناء، تشجيعا للسيدات وأعطاء فرصة جديدة للعرض المنزلى لما يتم تصنيعه وإتاحة الفرصة للتزود بكل احتياجات هدايا عيد الأم وشهر رمضان من منتجات الهاند ميد بكل أنواعها .



سيدة تعرض مشغولات مطرزة

وأضافت أن فعاليات المعرض ممتدة حتى الخميس المقبل بمقر رعاية الأسر المنتجة الكائن أمام مستشفى العريش العام، وأنها توجه الدعوة لكل أهل شمال سيناء لزيارته تشجيعا ودعما لسيدات وفتيات شمال سيناء والفتيات من نزيلات دار الأيتام بالعريش.



فتاه تعرض الأثواب المطرزة



مركز إعداد الأسر بالعريش



معروضات منوعة



مفارش بالتطريز البدوى



منتجات الهاند ميد



هدايا رمضان من إنتاج فتيات دار الايتام



هدايا رمضان