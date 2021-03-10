غرق طفلين سقطا فى ترعة أثناء اللعب أمام منزلهم بالمحلة

الغربية _ عادل ضرة

لقي طفلان مقيمان بقرية الجابرية، مركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حتفهما غرقا بالترعة المقابلة لمنزلهما، أثناء اللعب أمام المنزل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلين جثتين هامدتين للمستشفى، وتبين من الفحص أثناء قيام الطفلين باللعب أمام المنزل، سقطا في الترعة المقابلة للمنزل، وتوفيا في الحال، نتيجة اسفكسيا الغرق، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين.