طقس الخليج.. استقرار فى السعودية وصحو بالإمارات ودافئ بالكويت

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث سيكون مستقر فى السعودية وصحو إلى غائم بالإمارات ، ونهارا دافئ بالكويت.
وإلى التفاصيل...
السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة فيما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.
الإمارات
وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:55 والمد الثاني عند 00:29 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:23 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 20:18 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الاول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 02:14
البحرين
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن ثلاث إلى خمس أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 35%.
الكويت
ليلًا مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، ونهارًا دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .
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