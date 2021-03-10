طقس الخليج.. استقرار فى السعودية وصحو بالإمارات ودافئ بالكويت

كتب محمد جمال

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث سيكون مستقر فى السعودية وصحو إلى غائم بالإمارات ، ونهارا دافئ بالكويت.

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السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة فيما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:55 والمد الثاني عند 00:29 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:23 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 20:18 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الاول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 02:14

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غائمًا جزئيًا أحيانًا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة خلال النهار، والرياح شمالية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن ثلاث إلى خمس أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 35%.

الكويت

ليلًا مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، ونهارًا دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .