اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 05:19 م
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طرح 1000 فدان بالمنطقة الصناعية بمطوبس لإقامة مشروعات استثمارية بكفر الشيخ

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:07 م
طرح 1000 فدان بالمنطقة الصناعية بمطوبس لإقامة مشروعات استثمارية بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ونائبه
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،فى بيان أنه تم طرح ألف فدان بالمنطقة الصناعية بمطوبس، لإقامة مشروعات استثمارية، وأنشطة متنوعة صناعية، بالإضافة لـ 6 قطع بمساحات متعددة  ضمن المرحلة الأولى والتى تضم 160 فداناً مجهزة المرافق كاملة.

وكان اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ قد استعراض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بمطوبس، لإقامة مشروعات ومصانع متعددة الأنشطة، أمام اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وخالد عبد الحميد الجبالى ،مدير مكتب هيئة لاستثمار،لمناقشة الموازنة العامة للوزارات المركزية وتم من خلالها دعم إضافى إنشاءات مستشفى الرياض وبيلا.

 

 

 

 


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