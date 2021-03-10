ضبط 34 قطعة سلاح وتنفيذ 1252 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج ، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين، وتم ضبط 34 قطعة سلاح وتم تنفيذ 1252 حكما قضائيا متنوعا.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى ،مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

أسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، عن ضبط 3 بندقية الية عيار 7.62 ×39، و8 بندقية خرطوش عيار 12، وتم ضبط 16 فرد روسي محلي الصنع، وطلقات من ذات العيار، وتم ضبط فرد خرطوش عيار12 محلي الصنع ،و6 قطع سلاح أبيض بإجمالى 34 قطعة سلاح متنوعة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 3 لفافات لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 20 جرام، ومبلغ مالي 5400 جنية وهاتف محمول حيازة المتهم عامل 30 سنة ومقيم مركز البلينا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحده مباحث مركز ساقلتة من ضبط كلا من عامل 23 سنة ،وعامل 27 سنة ومقيمان مركز جزيرة شندويل ،وبحوزتهما و3 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 75 جرام وكذا قطعة لجوهر افيون تزن حوالى 30 جرام و دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والدراجة البخارية للتوزيع، وتم ضبط لفافة لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 4 جرام و سلاح أبيض " مطواه " حيازة عامل، ومقيم قسم جرجا، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وأنهت الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1252" حكما وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 421 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 105 مخالفة متنوعة.