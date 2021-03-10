ضبط صاحب مخبز استولى على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2485 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط 2٫35 طن " مقطعات لحوم " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3٫5 طن "زبيب ، فستق ، تمور ، لوز " ، عدد 1600 لفة " قمر الدين " معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكر خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وضبط (6٫5 طن "دقيق فاخر" مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه ).. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (1٫65 طن "دقيق بلدى مخصص لمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق") تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية ) بمحافظة الإسكندرية ، وضبط (7 طن "ملح سياحات" مخصص للأغراض الصناعية محظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك معمل ألبان بدون ترخيص ) بمحافظة كفرالشيخ .

ونجحت الجهود في ضبط (4 طن "سكر تموينى" ، عدد 677 عبوة "زيت تموينى") تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيداً للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالكة محل بدال تموينى) بمحافظة الشرقية ، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية).. لإستيلائه على (5٫884٫487جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز).

وتمكنت الجهود من ضبط (عدد 154 "بطاقة تموينية ذكية" خاصة بالمواطنين ) تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها، بحوزة (مالكة محل بدال تموينى) بمحافظة الشرقية ، وضبط (38٫8 طن "زيوت سيارات ، شحوم سيارات" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن زيوت سيارات بدون ترخيص ) بمحافظة الإسكندرية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (عدد 21٫000 قطعة "كمامة" ، كمية قدرها 90 لتر "كحول مطهر" بدون مستندات مجهولة المصدر وقد تشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص ) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (2٫3 طن "مقطعات لحوم ودواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وضبط (3٫5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص ) بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 طن "مكرونة – 1200 عبوة خل طعام" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص ) بمحافظة المنوفية، وضبط (67 طن "دقيق فاخر" إستخراج 72% - نخالة ناعمة "معبأة داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بمقدار 598٫95 كجم فى إجمالى الكمية، تمهيداً لطرحها للبيع بالسواق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطحن) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة)، لإستيلائها على (713٫278 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار)، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة)، لإستيلائه على (334٫794 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار) ، وضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته (1٫45 طن سكر – 420 عبوة زيت تموينى) مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء.

وتمكنت الجهود من ضبط (4٫5 طن منظفات صناعية "صابون سائل " معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (3 طن "أسمدة زراعية " بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

واضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول أسفرت عن ضبط عدد (80) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (16415 عبوة سجائر).