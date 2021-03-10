صوته كالشيخ محمد رفعت.. القارئ علاء.. صوت ملائكى حفظ القرآن صغيرا

المنيا -حسن عبد الغفار

وهبه الله نعمة الصوت الجميل، رغم كل الظروف التى عاناها إلا أنه حقق حلمه فى حفظ القرآن والسبب جدته التى أرضعته واهتمت بأمره.

قال الشيخ علاء محمد على الشهير بالشيخ علاء الامام والذى يبلغ من العمر 34 سنة ويعمل مؤذن بوزارة الأوقاف: تمكنت من حفظ القرآن فى سن 15 سنة برواية حفص وحصلت على إجازة من معهد قراءات بنى مزار وعلى يد الشيخ مصطفى ابوالبيه.

واضاف: بدأت حفظ القرآن وكان عمرى 5 سنوات من خلال الكتاب، ومن صغرى فى الكتاب وكان همى القرآن وأصاحب الفضل على هى جدتى أم والدتى والتى قامت برعايتى بعد وفاة أمى وانا عندى 3 شهور، وكان عندها 55 سنه ورضعت منها رغم أنها كانت كهل وهى الحاجة عزيزة الجرجاوى، صاحبة الفضل على حتى يتوفانى الله و كانت تأخذنى من المدرسة على الكتاب وتوفيت على 86عاما ولم أواجه أى صعوبات فى الحفظ.