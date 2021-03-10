صندوق علاج الإدمان: نسعى لتغطية كل محافظات الجمهورية خلال 3 سنوات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الدولة عازمة على أن تكون خدمات علاج الإدمان متواجدة في جميع المحافظات خاصة محافظات الصعيد، موضحا أنه العام الماضى جرى افتتاح 3 مراكز لعلاج الإدمان فى 3 محافظات، هى مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد، لافتا إلى أن مصر في عام 2014 كان بها 12 مركز علاج إدمان فقط، والآن هناك 27 مركز علاج إدمان، موضحا أن الدولة تسعى خلال 3 سنوات لتغطية محافظات الجمهورية بمراكز علاج الإدمان.



وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أنه جرى إنشاء المركز النموذجى لعلاج الإدمان في قنا، موضحا أن العام الماضى تقدم ما يقرب من 1000 مريض إدمان من قنا للعلاج من مرض الدمان، ما استدعى ضرورة إنشاء مركز إدمان في قنا من أجل ألا يعانى المرضى من مشقة السفر من قنا للمحافظات الأخرى.



وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن إنشاء المركز النموذجى لعلاج الإدمان في قنا سيسع أعدادا كبيرة تصل قدرته الاستيعابية 6 آلاف مريض إدمان، وسيشمل استقبال المرضى من قنا والأقصر وبنى سويف.



ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن الدولة قدمت خدمات العلاج المجانى لـ132 ألف مريض إدمان خلال العام الماضى.