اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صفحة اليوم السابع على انستجرام تصل إلى 9 ملايين متابع

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:54 م
صفحة اليوم السابع على انستجرام تصل إلى 9 ملايين متابع صفحة اليوم السابع على إنستجرام
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرارا لريادة "اليوم السابع" وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية، تخطت صفحة "اليوم السابع" على تطبيق انستجرام لـ9 ملايين متابع، لتؤكد الأرقام ثقة قراء مصر والوطن العربى فى المؤسسة وإصداراتها وما تقدمه من محتوى شامل وجذاب وفق أعلى مستويات الدقة والمصداقية واحترام حق القارئ فى المعرفة.

يأتى هذا النجاح الجديد ليُكمل مسيرة شاملة من التوسع والإنجاز المهنى والإعلامى، تحققه اليوم السابع عبر تطوير آليات عمل غرفة الأخبار وإنتاج المحتوى، وإطلاق تليفزيون اليوم السابع وعدد من المنصات، وهو ما يُلاقى قبولا وثقة دائمين من قراء "اليوم السابع" ومتابعيه على مدى سنوات طويلة من التفوق والنجاح، انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية المعتمدة على الدقة والسرعة فى الوقت ذاته.

صفحة اليوم السابع علي انستجرام
صفحة اليوم السابع على إنستجرام

وبهذه الخطوة، ومع تزايد عدد قراء ومتابعى موقع وصفحات "اليوم السابع" على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، فإن الصحيفة والموقع يؤكدان من جديد صدارتهما وتفوقهما على كافة المواقع المصرية والعربية سواء الإخبارية أو المواقع المتخصصة، وأيضًا التفوق الكاسح من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تقدم الخدمات الإخبارية الشاملة، والمواد التحليلية والمعرفية والترفيهية، واضعة مصلحة القارئ وثقته واحترامه فى المقام الأول.

الطفرة التى شهدتها حسابات "اليوم السابع" على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأشهر الماضية، وتنامى أعداد متابعيها يوما بعد يوم، تؤكد ثقة القراء فى المؤسسة الصحفية الأولى مصريا وعربيا، وإدراك المتابعين لحجم الجهد والكفاءة فى إعداد محتوى يلبى تطلعاتهم فى المعرفة والمواكبة الإخبارية والتثقيف وإشاعة قيم التنوير، وبدورها تعاهد المؤسسة قراءها ومتابعيها على مواصلة مسيرتها الناجحة، واضعة حقهم فى المعرفة والوصول إلى الأخبار والمعلومات والمواد التحليلية فى المقام الأول دائما.


اليوم السابع

انستجرام

اليوم السابع على إنستجرام

اليوم السابع بلس

انستجرام اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة