سلع بأسعار مخفضة بمنفذ أمان فى مدينة أرمنت بالأقصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، إقبالا كبيرا من المواطنين على منفذ مبادرة "أمان"، لبيع المنتجات الغذائية لخدمة المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة قبل أكثر من شهر على قدوم شهر رمضان المبارك، حيث قال العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه تم افتتاح المنفذ منذ يومين تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر.

وأضاف العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت لـ"اليوم السابع"، أنه تم افتتاح المنفذ ضمن فعاليات المبادرة الأولى لمنظومة أمان بمركز ومدينة أرمنت، وسط سعادة كبيرة من المواطنين بتوفير كافة السلع الغذائية في موقع مميز، مؤكداً أنه تم اختيار موقع منفذ بيع مبادرة أمان للمنتجات الغذائية بعناية ليتمكن كافة مواطنين مركز ومدينة أرمنت من الاستفادة من عروض الأسعار المخفضة التي تقدمها المبادرة.

فيما قال النقيب أحمد خليفة، مشرف تطوير منظومة أمان بمحافظة الأقصر، إن افتتاح منفذ أمان للمنتجات الغذائية بمركز ومدينة أرمنت، جاء تزامناً مع اقترب حلول شهر رمضان المبارك ليقدم للمواطنين كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، موضحاً أنه تتوفر كافة السلع بالمنفذ بصورة طبيعية وبأسعار منافسة لخدمة جميع المواطنين.

وتشهد منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بالأقصر لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تقدم السلع بسعر المصنع دون وجود ربح، كما تتوافر جميع السلع الغذائية الأساسية فى تلك المنافذ وذلك لمحاربة إحتكار السوق فى المنتجات لدى التجار وأصحاب المحلات ورفع عدد منهم الأسعار، وستشهد المحافظة لتنظيم سلسلة من المنافذ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الداخلية وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "كلنا واحد".



توفير كافة السلع داخل المنفذ لخدمة المواطنين



جانب من إقبال الأهالى المنفذ بعد افتتاحه



منفذ أمان للمنتجات الغذائية بأرمنت



توفير السلع للمواطنين بمدينة أرمنت بمنفذ أمان



الاهالى يتوافدون على منفذ أمان لشراء المنتجات



أهالى أرمنت يتوافدون على المنفذ بعد افتتاحه