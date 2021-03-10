اليوم السابع
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سلع بأسعار مخفضة بمنفذ أمان فى مدينة أرمنت بالأقصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس

الأربعاء، 10 مارس 2021 08:00 ص
سلع بأسعار مخفضة بمنفذ أمان فى مدينة أرمنت بالأقصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس توفير كافة السلع داخل المنفذ لخدمة المواطنين
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، إقبالا كبيرا من المواطنين على منفذ مبادرة "أمان"، لبيع المنتجات الغذائية لخدمة المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة قبل أكثر من شهر على قدوم شهر رمضان المبارك، حيث قال العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه تم افتتاح المنفذ منذ يومين تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر.

وأضاف العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت لـ"اليوم السابع"، أنه تم افتتاح المنفذ ضمن فعاليات المبادرة الأولى لمنظومة أمان بمركز ومدينة أرمنت، وسط سعادة كبيرة من المواطنين بتوفير كافة السلع الغذائية في موقع مميز، مؤكداً أنه تم اختيار موقع منفذ بيع مبادرة أمان للمنتجات الغذائية بعناية ليتمكن كافة مواطنين مركز ومدينة أرمنت من الاستفادة من عروض الأسعار المخفضة التي تقدمها المبادرة.

فيما قال النقيب أحمد خليفة، مشرف تطوير منظومة أمان بمحافظة الأقصر، إن افتتاح منفذ أمان للمنتجات الغذائية بمركز ومدينة أرمنت، جاء تزامناً مع اقترب حلول شهر رمضان المبارك ليقدم للمواطنين كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، موضحاً أنه تتوفر كافة السلع بالمنفذ بصورة طبيعية وبأسعار منافسة لخدمة جميع المواطنين.

وتشهد منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بالأقصر لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تقدم السلع بسعر المصنع دون وجود ربح، كما تتوافر جميع السلع الغذائية الأساسية فى تلك المنافذ وذلك لمحاربة إحتكار السوق فى المنتجات لدى التجار وأصحاب المحلات ورفع عدد منهم الأسعار، وستشهد المحافظة لتنظيم سلسلة من المنافذ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الداخلية وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "كلنا واحد".

 

توفير كافة السلع داخل المنفذ لخدمة المواطنين
توفير كافة السلع داخل المنفذ لخدمة المواطنين

 

جانب من اقبال الاهالى المنفذ بعد افتتاحه
جانب من إقبال الأهالى المنفذ بعد افتتاحه

 

 
منفذ امان للمنتجات الغذائية بارمنت
منفذ أمان للمنتجات الغذائية بأرمنت

 

توفير السلع للمواطنين بمدينة ارمنت بمنفذ أمان
توفير السلع للمواطنين بمدينة أرمنت بمنفذ أمان

 

 
الاهالى يتوافدون على منفذ امان لشراء المنتجات
الاهالى يتوافدون على منفذ أمان لشراء المنتجات

 

اهالى ارمنت يتوافدون على المنفذ بعد افتتاحه
أهالى أرمنت يتوافدون على المنفذ بعد افتتاحه

 

المنفذ يخدم المواطنين على مدار 24 ساعة
المنفذ يخدم المواطنين على مدار 24 ساعة

منافذ امان بالاقصر

منفذ امان ارمنت

سلع باسعار مخفضة

مبادرة كلنا واحد

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