زى النهارده.. عرض أحراز بأسماء الهاربين من السجون بقضية "اقتحام الحدود"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من سنتين من عام 2019، فضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، الأحراز، في إعادة محاكمة 28 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وخلال تلك الجلسة عرضت المحكمة مظروفا، متوسط الحجم داخله أسطوانة مدمجة، مدون عليها فيديو محمد دحلان، يؤكد فيه أن حماس هى المسئولة عن اقتحام السجون.

وعرضت المحكمة مظروف متوسط الحجم بداخله أسطوانة، مدون عليها كشف الهاربين حتى 3 مايو 2013، وتحتوى على كشف بأسماء الهاربين من السجون أثناء ثورة يناير، وتم تدوين الأسماء حسب محل إقامة المتهمين.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.