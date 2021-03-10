رئيس لجنة خبراء ألمانية يعلن دعمه للقاح "سبوتنيك فى" الروسى

رويترز

قال رئيس لجنة خبراء ألمانية ستساعد في تحديد أولوية التطعيم باللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 إنه سيدعم لقاح سبوتنيك في الروسي على الرغم من أن أوروبا تبحث بحذر إنتاجه واستخدامه.

وقال توماس ميرتنز رئيس لجنة الخبراء الألمانية المعنية باستخدام اللقاحات لصحيفة راينشيه بوست اليوم الأربعاء "إنه لقاح جيد، يبدو أنه سيحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي في وقت ما. الباحثون الروس متمرسون في اللقاحات".

وبدأت الهيئة المسؤولة عن تنظيم استخدام العقاقير في الاتحاد الأوروبي مراجعة اللقاح الأسبوع الماضي تمهيدا لموافقة محتملة على استخدامه. ووافقت الهيئة بالفعل على ثلاثة لقاحات غربية الصنع للاستخدام في دول التكتل ومن المتوقع منح لقاح رابع الموافقة قريبا.

وعلى مستوى الدول تمت الموافقة على استخدام لقاح سبوتنيك في بالفعل أو يجري تقييمه لاعتماده في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن التكتل يمكنه بدء التفاوض على اتفاق محتمل لشراء اللقاحات إذا طلبته أربع دول أعضاء على الأقل.