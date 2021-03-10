رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ الدقهلية لتوقيع عقد استكمال مبنى الهيئة بالمنصورة

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، إن المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية للتوقيع على عقد استكمال مبنى الهيئة بالمنصورة.

وأوضح الأمين العام المساعد أن المبنى يقع فى بشارع الجيش بمدينة المنصورة حيث من المقرر استكمال المبنى المكون من عشرة طوابق ملكا لهيئة قضايا الدولة، ليكون صرحا جديدا يضاف لصروح الدفاع عن المال العام مقرا لقضايا الدولة فى ارقى الاماكن بمدينة المنصورة بجوار مجلس الدولة.

وأشار مدنى إلى أن محافظ الدقهلية أكد على الدور البالغ الأهمية الذى تقوم به قضايا الدولة وتاريخها العريق كأحد ركائز منظومة العدالة المصرية.

وأضاف مدنى أن توقيع هذا العقد يأتى في إطار سعي المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة الدؤوب لتوفير أماكن ومقرات جديدة تليق بقضايا الدولة ومستشاريها ومن خلال وضع هذه الغاية فى اولويات اهتماماته منذ أن تقلد رئاسة الهيئة.