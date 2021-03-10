اليوم السابع
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رئيس حكومة ليبيا المؤقتة: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:00 م
رئيس حكومة ليبيا المؤقتة: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية عبدالله الثنى رئيس حكومة ليبيا المؤقتة
طرابلس /أ ش أ/

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أكدت الحكومة الموقتة بطرابلس برئاسة عبدالله الثنى، أنها "على استعداد تام لتسليم المهام وكافة وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلة اللجان المختصة".

ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الأربعاء، أن حكومة الثنى أعربت - فى بيان - عن التهانى والتبريكات على التوافق وتقديم مصلحة الوطن والمواطن والخروج بحكومة وحدة وطنية لإخراج ليبيا من صراعات الانقسام السياسى الذى أثر سلبًا على حياة المواطن الليبى الذى عانى من تدنى الخدمات فى كافة المجالات نتيجة لهذا الصراع، وكذلك هنأت رئيس وأعضاء مجلس النواب على تجملهم المسؤولية الوطنية الكبيرة والتى نتج عنها فتح باب الحوار ووضع مصلحة الوطن والمواطن ضمن أولويات أهدافهم وتوافقهم على منح الثقة للحكومة التى كانت نتاج للوحدة الوطنية التى تميز بها الشعب الليبي.

تقدم عبد الله الثنى وأعضاء حكومته بالتهنئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وأعضاء حكومته على الثقة التى مُنحت لهم ودعمها بكل قوة لأجل إرجاع الحياة الكريمة للمواطن وتعود هيبة الدولة الليبية لوضعها الطبيعي.

وكان مجلس النواب الليبى وافق بالأغلبية على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية - برئاسة عبد الحميد دبيبة - المؤلفة من 35 وزارة، حتى 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات.

 


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أخبار ليبيا

طرابلس

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