رئيس جامعة المنيا: المستشفيات الجامعية تشهد تطورًا كبير فى السنوات الأخيرة

قال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المستشفيات الجامعية فى محافظة المنيا تشهد طفرة كبيرة ، سواء على مستوى الأبنية أو على مستوى الأجهزة الحديثة التى تم أضافتها للمستشفيات مؤخرا .

وأضاف"عبد النبى"، أن خير شاهد على تلك الطفرة ما حدث بمستشفى الكبد الذى ينتظر الإفتتاح الرئاسى ، وهو صرح طبى على أعلى مستوى وسوف يسهم فى رفع المعاناة عن المرضى بمحافظة المنيا والمحافظات المجاورة .

وتابع قائلا: الشاهد على ذلك أن المستشفى أصبحت سعتها 206 أسرة مجهزة على أعلى مستوى ، كما أنها تحتوى على وحدة مناظير الجهاز الهضمى ومزودة بأحدث الأجهزة ومنها جهاز استكشاف القنوات المرارية ، كما تم إضافة جهاز للامعاء الدقيقة وهذا المنظار من أحدث الأجهزة .

وقال إن المستشفى تتكون من 5 أدوار كل دور مكون من 16 غرفه مزدوه بإستراحة للمرضى.

وقال رئيس الجامعة، إن الأمر لا يقتصر على مستشفى الكبد فقط بل أيضا مستشفى الاستقبال والطوارئ والتى تم زيادة الأسرة بها بشكل مضاعف ، وأصبحت مجهزة على أعلى مستوى أيضا ، إضافة إلى مستشفى القلب والصدر والذى يعد صرحا طبيا من أعلى المستشفيات فى مصر ويخدم محافظة المنيا والمحافظة المجاورة أيضا وساهم فى رفع المعاناة بشكل كبير عن كاهل المرضى .

واضاف أن هناك المستشفى الثلاثى والذى يعد أضافة قوية جدا لخدمة أبناء المحافظة.