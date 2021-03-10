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رئيس الوزراء يوجه بضرورة تطعيم أطقم القطاع الخاص الطبية بلقاح كورونا

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:22 م
رئيس الوزراء يوجه بضرورة تطعيم أطقم القطاع الخاص الطبية بلقاح كورونا اجتماع الحكومه - ارشيفية
كتبت هند مختار

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خلال اجتماع، مجلس الوزراء اليوم، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية ‏من القطاع الخاص، وأن يكون لهم أولوية في الحصول علي تطعيم فيروس كورونا، إيماناً بدورهم الهام والمحوري في تقديم ‏الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة، مشيرة إلي الاهتمام بتطعيم ‏العاملين في القطاع الطبي بوجه عام، فهم علي أجندة الأولويات.‏
 
‏ جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الجهود المبذولة لمواجهة فيروس ‏‏"كورونا"، والذي تناولت خلاله أيضا موقف توريد اللقاحات من خلال مبادرة "كوفاكس"، مشيرة إلي أنه تم ‏التوقيع علي الاتفاقية الخاصة بشركة "أسترازينكا"، مما أسفر عنه البدء في إجراءات توريد الشحنة الأولى من ‏اللقاح.‏

لقاح كورونا

كورونا

الأطقم الطبية

الصحة

الحكومة

استرازنيكا

السمنة

القطاع الخاص

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