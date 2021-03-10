رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول إنشاء مركز علاج الإدمان بجامعة جنوب الوادى ‏

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع ‏بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وجامعة ‏جنوب الوادي، لإنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان بالمجان بجامعة جنوب الوادي، لخدمة أبناء ‏محافظة قنا والمحافظات المجاورة، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ‏والبحث العلميّ، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق. ‏

‏ ووقع بروتوكول التعاون الدكتور يوسف حسن غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، ممثلا عن ‏وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق ‏مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.‏

‏ ويتضمن البروتوكول إنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان تحت مسمى "مركز ‏العزيمة"، من خلال تخصيص أحد المباني غير المستغلة بحرم جامعة جنوب الوادي، وتجهيزه وتأثيثه ‏وتشغيله، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ نحو 4000م، بسعة 72 سريرا وعيادتين خارجيتين، ويخدم المركز ‏‏6 آلاف مريض إدمان سنوياً على مستوى "العيادات الخارجية والحجز الداخلي" بمحافظتي قنا والأقصر، ‏ولاسيما أنهما محافظتان محرومتان من خدمات علاج الإدمان حالياً.‏

‏ وعقب التوقيع، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن جامعة جنوب الوادي، هي جامعة ‏ومؤسسة بحثية موجهة لخدمة الطلاب والمجتمع، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تقديم تعليم عالي الجودة، ‏مع تبني أنشطة بحثية متميزة، في إطار الالتزام برسالتها من خلال ما تقدمه من خدمات ثقافية وتعليمية ‏وخدمية، لافتا إلى أن إنشاء "مركز العزيمة"، الذي يتضمنه هذا البروتوكول، يُمثل الحلقة الجديدة في سلسلة ‏التعاون المثمرة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات ومستشفياتها، حيث إن هذا المركز هو الخامس ‏من نوعه، من سلسلة المراكز التي يتعاون فيها الجانبان، والتي تضم أيضا مركز الطب النفسي بمستشفى ‏قصر العيني بجامعة القاهرة، ومركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، ومركز الطب ‏النفسي بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة، ومركز جامعة الفيوم.‏

‏

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، من جانبها، أن دور الجامعات لا يقتصر ‏فقط على تقديم الخدمة العلاجية في هذا الشأن، بل يمتد إلى إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المُتخصصة ‏في قضية خفض الطلب على المخدرات، على غرار التعاون مع كلية الآداب بجامعة القاهرة في تنفيذ أول ‏دبلوم متخصص معتمد من المجلس الأعلى للجامعات في هذا المجال، كما يمتد نشاط وزارة التضامن ‏الاجتماعي مع الجامعات في استقطاب المتطوعين وإنشاء بيوت التطوع في 4 جامعات لتكون منابر للوقاية، ‏لافتة إلى أن 75% من متطوعي الصندوق، البالغ عددهم 30 ألف متطوع، هم من الجامعات المختلفة.‏

‏

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أهداف إنشاء المركز بمحافظة قنا، موضحة في هذا الصدد ‏أنه كانت هناك حاجة ماسة لإنشاء هذا المركز الجديد، وذلك بعد أن تبين أن الخط الساخن لصندوق مكافحة ‏وعلاج الإدمان قد تلقى خلال عام 2020 ما يقرب من 1900 اتصال هاتفيّ من أبناء محافظة قنا لطلب ‏العلاج، بالإضافة إلى 942 اتصالا هاتفيا من محافظة الأقصر، وكذلك 1117 من محافظة سوهاج، ‏وجميعها محافظات محرومة من هذه الخدمة.‏

‏

وقالت الوزيرة: يوفر المركز كذلك ما يقرب من 60 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا، وتتولى جامعة ‏جنوب الوادي الإدارة الفنية والإشراف الطبي، كما يتولى الصندوق الإشراف الإداري، وتحمل نفقات علاج ‏المرضى، وكافة مصاريف التشغيل.‏

تجدر الإشارة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وضع خطة طموحة؛ لإتاحة خدمات علاج الإدمان ‏بالمحافظات المحرومة من تلك الخدمة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وجار التنسيق مع وزارة التعليم العالي ‏وكلية طب بجامعة أسوان لافتتاح فرع للخط الساخن بمحافظة أسوان، كما أن هناك تنسيقا يتم حاليا مع وزارة ‏الصحة والسكان لافتتاح فروع أخرى للخط الساخن بمستشفيات سوهاج، وبني سويف خلال العام الجاري ‏‏2021. ‏