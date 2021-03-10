رئيس الصين يتمنى الشفاء للرئيس السورى بشار الأسد إثر إصابته بكورونا

بعث الرئيس الصينى شى جين بين اليوم الأربعاء برسالة تعاطف إلى الرئيس السورى بشار الأسد بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وفى رسالته قال شى، بحسب "شينخوا" إنه بعد علمه بإصابة الرئيس الأسد وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، أعرب وزوجته بنج لى يوان عن تعاطفهما وتمنياتهما للأسد وزوجته بالشفاء العاجل.

وأكد شي أن الصين حكومة وشعبا تدعم بقوة جهود مكافحة كوفيد-19 التى تبذلها سوريا حكومة وشعبا، معربا عن إيمانه بأنه في ظل قيادة الرئيس الأسد، سيهزم الشعب السوري كوفيد-19 بكل تأكيد.