اليوم السابع
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رئيس الصين يتمنى الشفاء للرئيس السورى بشار الأسد إثر إصابته بكورونا

الأربعاء، 10 مارس 2021 07:42 م
رئيس الصين يتمنى الشفاء للرئيس السورى بشار الأسد إثر إصابته بكورونا رئيس الصين شى جين بينج
وكالات

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بعث الرئيس الصينى شى جين بين اليوم الأربعاء برسالة تعاطف إلى الرئيس السورى بشار الأسد بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وفى رسالته قال شى، بحسب "شينخوا" إنه بعد علمه بإصابة الرئيس الأسد وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، أعرب وزوجته بنج لى يوان عن تعاطفهما وتمنياتهما للأسد وزوجته بالشفاء العاجل.

وأكد شي أن الصين حكومة وشعبا تدعم بقوة جهود مكافحة كوفيد-19 التى تبذلها سوريا حكومة وشعبا، معربا عن إيمانه بأنه في ظل قيادة الرئيس الأسد، سيهزم الشعب السوري كوفيد-19 بكل تأكيد.

 


الصين

سوريا

بكين

بشار الأسد

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