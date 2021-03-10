رئيس إيطاليا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

فاطمة شوقى

تلقى رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا، الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لوباء فيروس كورونا، وحصل ماتاريلا (79 عاما) على اللقاح في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية بالعاصمة روما، في إطار حملة التطعيم الوطنية، التي تشمل هذه الأيام الأشخاص المولودين في عام 1941 وما قبله، حسبما قالت وكالة "أكى" الإيطالية.

وتعليقا على ذلك، كتب عمدة مدينة فلورنسا، داريو نارديلا ، في تغريدة على منصة (تويتر): "تلقى الرئيس ماتاريلا اللقاح بعد أن انتظر جنبا إلى جنب مع العديد من المواطنين، في امتثال كامل للأولويات المحددة. صورة جميلة توحدنا وتبعث فينا الأمل".

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات إغلاق المناطق في إيطاليا تتزايد مما سيؤدي فى النهاية إلي عودة إيطاليا إلي المنطقة الحمراء، حيث ما تزال عمليات المتابعة والمراقبة مستمرة لاتجاه منحنى الفيروس استعدادا للتدخل "بأقصى درجات الصرامة" في حالة تسبب المتغيرات في ارتفاع معدلات العدوى بشكل كبير.

تستعد الحكومة لمواجهة أسبوع صعب آخر في المعركة ضد كورونا ، مدركة أنه يمكن استدعاؤها لاتخاذ مزيد من الإجراءات .

تؤكد الأرقام القلق الذي أعرب عنه العلماء، الذين أكدوا مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة على الحاجة إلى تعزيز ورفع الإجراءات على المستويين الوطني والمحلي والحد بشكل كبير من التنقل والتفاعل بين المواطنين: حتى اليوم تمم تسجيل ما يقرب من 21 ألف إيجابي جديد، معدل الإيجابية الذي يرتفع بمقدار نقطة واحدة إلى 7.6٪ إضافة إلي 207 حالات وفاة أخرى، مع تجاوز عدد الضحايا في الساعات القليلة القادمة الرقم الذي لم يكن متصوراً قبل عام وهو 100 ألف منذ بداية حالة الطوارئ.