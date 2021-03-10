"حميات منوف": 113 مواطنا من أصحاب الأمراض المزمنة تلقوا لقاح كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أنور محفوظ، مدير عام مستشفى حميات منوف، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، المدير المسئول عن مركز تلقى لقاح كورونا بالمستشفى، عن قيام الطاقم الطبى المتواجد بمركز لقاح كورونا، بتطعيم ما يقرب من 113 مواطنًا من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى اليوم تحت إشراف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

وأضاف مدير عام مستشفى حميات منوف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية حددت الأعداد التي تلقت اللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منذ انطلاق الحملة يوم الخميس الماضى وحتى اليوم الثلاثاء 113 مواطنًا في المحافظة، تحت إشراف طبى كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدى أطباء متخصصين، بالاضافة إلى تطعيم 10 من الأطقم الطبية .

كانت قد خصصت المديرية بالمافظة 19 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يتم توفير موظفين فى كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقي رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكان الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم إخلاء بعض المستشفيات من المصابين بفيروس وذلك لعملها الطبيعى فى إستقبال الحالات الطارئة فى كل مركز من مراكز المحافظة مع تشغيل مستشفى لكل مركز خاصة بإستقبال لقاح فيروس كورونا.

وخصصت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مقاعد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للإنتظار أمام مقر الحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد فى مستشفى حميات منوف .