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حذاء بـ40 ألف إسترلينى.. بيع مقتنيات تشرشل فى مزاد ببريطانيا

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:02 م
حذاء بـ40 ألف إسترلينى.. بيع مقتنيات تشرشل فى مزاد ببريطانيا حذاء تشرشل المخملى وكأس
كتبت رباب فتحى

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قالت الصحف البريطانية، إن حذاء مخملى للسير وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق تم بيعه مقابل 40 ألف جنيه إسترلينى فى مزاد، حيث تم طرحه للبيع بعد ظهر الثلاثاء لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.

حذاء تشرشل وكأس
حذاء تشرشل وكأس

وطرز زوج النعال الفاخرة بالأحرف الأولى لزعيم الحرب، وتم طرحه فى المزاد إلى جانب كأس كبير يخص رئيس الوزراء الأسبق أيضًا.

وقالت "ديلى ميل" البريطانية، إن تاريخ الحذاء الذى يبلغ طوله 29 سم ومطرز بخيوط ذهبية ويحمل الأحرف الأولى من اسمه WSC، يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضى، وكان من المتوقع أن يصل سعره، إلى ما بين 10000 جنيه إسترلينى و15000 جنيه إسترلينى. ومع ذلك، فقد تم بيعه بمبلغ ضخم وصل إلى 39.040 جنيهًا إسترلينيًا عند تضمين علاوة المشترى.

وتم شراؤه من قبل جامع خاص في المملكة المتحدة. فى غضون ذلك، حقق كأس زجاج البراندى مقاس 21 سم، المتوقع بيعه مقابل 7000 إلى 10000 جنيه إسترلينى 18300 جنيه إسترلينى بما في ذلك علاوة المشترى.

اشترى المالك الحالى للحذاء وكأس البراندى فى عام 1998 وقال سابقًا إنه سيكون حزينًا لبيعهم.

تم بيع المقتنيات من قبل مزادات بيلمانز ، ومقرها في ويسبورو جرين ، غرب ساسكس .

لوحة تشرشل
لوحة تشرشل

ووفقا لموقع "مونت كارلو"، بيعت إحدى لوحات تشرشل فى مستهل شهر مارس الجارى، وهى لوحة تصور صومعة مسجد تاريخى فى مدينة مراكش المغربية مقابل ما يعادل 8 ملايين ومائة ألف يورو، متجاوزة بفارق كبير السعر المبدئى والمقدر ما بين 1.7 و2.8 مليون يورو.

كان تشرشل قد أعطى اللوحة إلى روزفلت ثم باعها أحد أبناءه فى الخمسينيات من القرن الماضى، تنقلت اللوحة بين العديد من الأشخاص قبل أن تنضم في عام 2011 الى مجموعة يمتلكها أنجلينا جولى وبراد بيت.

ويعتبر المؤرخون القطعة الفنية أهم لوحة للسير ونستون تشرشل زعيم حزب المحافظين الذى بدأ الرسم متأخرا عندما كان في الأربعين من عمره.


وينستون تشرشل

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

حذاء تشرشل

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كاس تشرشل

اليوم السابع بلس

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