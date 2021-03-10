اليوم السابع
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حبس عاطل وسيدة 4 أيام بتهمة حيازة 100 طربة حشيش فى العامرية بالإسكندرية

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:45 م
حبس عاطل وسيدة 4 أيام بتهمة حيازة 100 طربة حشيش فى العامرية بالإسكندرية مديريه امن الاسكندريه - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازتهما 100 طربة من مخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائهما، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية تفيد بمزاولة عاطل، وسيدة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين وألقى القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتفين، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد ترويجها على عملائهما، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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