حبس عاطلين بتهمة تصنيع الاستروكس داخل شقة فى السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لتصنيع وترويج مخدر الأستروكس داخل شقة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير المعمل الكميائى عن المضبوطات، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

وكان رجال مباحث القاهرة، ألقوا القبض على عاطلين بتهمة تصنيع الأستروكس بالسلام، وحرروا محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان السلام عن أن شخصين لهما معلومات جنائية، يزاولان نشاطا إجراميا فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات داهمتهما قوة حال تواجدهما بالشقة سكنهما، وضبطتهما وبحوزتهما "كمية من مخدر الأستروكس – كمية من مخدر الكيتامين – ميزان حساس - عدد من الأدوات المستخدمة فى تغليف وتصنيع المواد المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأستروكس والاتجار بها، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.