حبس سائق أتوبيس مدرسة تعدى على طفل بالقاهرة الجديدة

كتب كريم صبحى

أمر المستشار كمال مسعود رئيس محكمة القاهرة الجديدة، بحبس سائق أتوبيس 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على طفل داخل مدرسة بالتجمع الخامس، صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، ومحمد رضا.

وكان قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقى بلاغا من والد طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وتلميذ بمدرسة بالقاهرة الجديدة، يتهم فيه سائق أتوبيس المدرسة بالتعدى على ابنه.

وكشفت التحريات أن المتهم استدرج الطفل لغرفة السائقين بالمدرسة واعتدى عليه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض على السائق وإحالته للنيابة التى قررت حبسه، ثم تم تجديد حبسه أمام قاضى المعارضات.