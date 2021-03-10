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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:11 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء درهم إماراتى
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 10-3-2021، أمام الجنيه المصري، مسجلا فى البنك الأهلى استقرارا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الثلاثاء بالبنوك المصرية.
 
وزاد مؤشر الدولار نحو 0.2 بالمئة إلى 92.147 في آسيا اليوم بعد أن نزل نزولا حادا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 92.506 خلال الليل. وفي أحدث تعاملات، صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 92.027 في التعاملات الأوروبية. 
 
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

سعر الدرهم الاماراتى

اسعار الدرهم الاماراتى

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