اليوم السابع
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تعرف على خطوات استخراج بدل فاقد حال فقد رخصة القيادة

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:30 ص
تعرف على خطوات استخراج بدل فاقد حال فقد رخصة القيادة تراخيص المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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هناك مجموعة من الإجراءات يتخذها قائد السيارة أو مالك السيارة الملاكى لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة حال فقدها لسببب من الأسباب.
 

وتشمل الإجراءات ما يلى:

 
- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.
 
- استخراج شهادة براءة الذمة.
 
- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل.
 
- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.
 
- شهادة المخالفات.
 
- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.

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اخبار

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