تعرف على خطوات استخراج بدل فاقد حال فقد رخصة القيادة

كتب عبد الرحمن سيد

هناك مجموعة من الإجراءات يتخذها قائد السيارة أو مالك السيارة الملاكى لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة حال فقدها لسببب من الأسباب.

وتشمل الإجراءات ما يلى:

- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.

- استخراج شهادة براءة الذمة.

- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل.

- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.

- شهادة المخالفات.

- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.