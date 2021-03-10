اليوم السابع
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تعرف على الخريطة الكاملة لتطوير 36 قرية بشبين القناطر فى مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:59 م
تعرف على الخريطة الكاملة لتطوير 36 قرية بشبين القناطر فى مبادرة حياة كريمة محافظ القليوبية يترأس الاجتماع التنسيقى لمبادرة حياة كريمة
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا، بحضور بعض المسئولين من لجنة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة آخر التطورات القائم عليها مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندسة سميرة العيوطي ممثل عن جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ومديري مديريات الخدمات بالقليوبية، لبحث التنسيقات اللازمة لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابع، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوية، "حياة كريمة" وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.

وأوضح المحافظ، أن التطوير يشمل كافة القطاعات الخدمية لاسيما فى قطاع البنية التحتية، من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية، وجميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.

وأكد المحافظ، فى بداية الاجتماع أن هناك تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.

وشدد المحافظ على المسئولين بضرورة إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحي، وعلى جميع القطاعات المختلفه القيام بموافاتنا بالمدة الزمنية التي ستنتهي فيها المشروعات.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

 

خلال الاجتماع التنسيقى لمحافظة القليوبية
خلال الاجتماع التنسيقى لمحافظة القليوبية

 

محافظ القليوبية يترأس الاجتماع التنسيقى لمبادرة حياة كريمة
محافظ القليوبية يترأس الاجتماع التنسيقى لمبادرة حياة كريمة

 


مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة بالقليوبية

محافظ القليوبية

شبين القناطر

تطوير قرى شبين القناطر بالقليوبية

تنفيذ حياة كريمة بالقليوبية

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