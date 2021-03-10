اليوم السابع
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تطوير 26 وحدة صحية فى زفتى بالغربية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:41 م
تطوير 26 وحدة صحية فى زفتى بالغربية ضمن مبادرة "حياة كريمة" اجتماع محافظ الغربية لمناقشة مشروعات حياة كريمة
الغربية - عادل ضرة

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عقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا بمكتبه بحضور نجوى العشيرى، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة تنفيذ المشروعات الطبية والتعليمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى. 

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، أنه جارٍ إحلال وتطوير 26 وحدة رعاية صحية وتوفير بديل مؤقت لها داخل المدارس بجانب تطوير المركز الطبى بمدينة زفتى ضمن أعمال المبادرة، من جانبه طالب المهندس ناصر حسن بإدراج إنشاء مبنى جديد للإدارة التعليمية بزفتى بديلاً عن الفصول الدراسية التى يعمل بها موظفى الإدارة ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ 89 مشروعا فى قطاع التربية والتعليم بإجمالى تكلفة 372 مليون جنيه، وكذلك تنفيذ 26 مشروعا فى قطاع الرعاية الطبية بإجمالى تكلفة 105 ملايين جنيه.


محافظ الغربية

مشروعات حياة كريمة بالغربية

وكيل صحة الغربية

مدينة زفتى

الغربية

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