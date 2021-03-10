تسليم 114 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء وثيقة التأمين على الحياة لعدد من العمالة اليومية وذلك فى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والصيادين تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء فى تصريح له اليوم، الأربعاء، إنه جرى تسليم 114 بوليصة التأمين على الحياه للعاملين للعمالة غير المنتظمة بتسليم إحدى الشركات القائمة على تنفيذ مشروع جامعة الملك سلمان بمدينة طور سيناء.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة أنه سيجرى توزيع عدد من وثائق التأمين على الحياه بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة، حيث قامت رحاب صالح استشارى إدارة العمالة غير المنتظمة، أمانى السعيد استشارى الإدارة العمالة غير المنتظمة وبحضور عادل عبدالخالق مدير الشؤون الإدارية بتسليم 114 بوليصة تأمين للعاملين المسجلين بالإدارة.

وقامت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء خلال شهر يناير الماضى بتسجيل 72 عاملاً جديدًا على منظومة العمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى تعيين 388 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بينهما شابان من ذوى الاحتياجات الخاصة وصرف منحة المولد النبوى الشريف لـ2752 عاملاً بنحو مليون و376 ألف جنيه كما تم صرف 20 ألف جنيه كمنحة لـ9 عمال من العمالة غير المنتظمة، بواقع 12 ألف جنيه منحة مولود لـ6 عمال و 6 آلاف جنيه منح زواج لعاملين و2000 جنيه منحة لعامل لإجراء جراحة بسيطة.

وتلقت مديرية القومى العاملة خلال شهر يناير الماضى 66 شكوى عمالية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لنحو 7 شكاوى وتسوية 23 شكوى ودياً ويجرى البحث فى 10 شكاوى.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 30 منشأة لمتابعة مدى تطبيق السلامة والصحة المهنية وإعادة التفتيش على 193 منشأة وأسفرت لجان المتابعة عن تحرير 25 محضراً وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 26 قياس وبحث 3 شكاوى وجرى تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت، للتأكد من عدم إصابة أى فرد.

وقامت هذه اللجان بالمرور على 800 منشأة وإعادة التفتيش على 193 منشأة سبق متابعتها وأسفرت جولات اللجنة عن تحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة، وإصدار وتجديد 51 ترخيصاً للأجانب من مختلف الجنسيات للعمل فى نطاق المحافظة.



العمال



تسليم بوليصة تامين