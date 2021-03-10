تسليم وحدة سكنية بإيجار جنيه واحد للطبيب فاقد بصره خلال علاج مصابى كورونا.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الدكتور محمود سامي قنيبر، أيقونة الطب بكفر الشيخ، والذي فقد بصره أثناء ممارسته لعمله بمستشفى العزل ببلطيم، وسلمه المحافظ عقد الوحدة السكنية التي خصصت له بأجر رمزي قيمته جنيه فقط، لمدة 25 سنه، وتم سداد القيمة الإيجارية كاملة من قبل المحافظة، وتُجدد تلقائياً، كما سيتم فرشها من خلال المشاركة المجتمعية، بالإضافة لراتب شهري.

جاء ذلك بحضور مروة ممدوح، زوجة الطبيب البطل، والدكتور محمد قنيبر، ابن عم الطبيب البطل.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأيقونة الطب، تكريم لكل الأطقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا، مؤكداً أن الطبيب البطل نموذج من النماذج المصرية الفريدة التي تضحي بنفسها في سبيل علاج المرضى، فقد شارك متطوعاً في الصفوف الأولى من الأطقم الطبية خلال الجائحة الاولى للفيروس، ونظراً لعمله لمدة أسبوع، ولمدة عدة ساعات متواصلة أصيب بالإجهاد، ففقد بصره أثناء بداية الجائحة الأولى لفيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأكد الدكتور محمود سامي قنيبر، أنه سعيد بتكريم الرئيس له، فقد رفع من روحه المعنوية، وزاده ثقة في نفسه، مشيراً إلى أن الدولة تقدر أبنائها وتراعهم، وتثمن جهودهم، مؤكداً أن ما قام به عمل وطني يفعله الكثيرون من أبناء هذا الوطن الطيب، ولن يستطيع أن يعبر عن سعادته بمقابلة الرئيس وتكريمه.

وقال قنيبر، إنه لن ينسى مساندة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكان يتمنى أن يعبر له عن ذلك بعد زيارته له فى منزل والده عقب عودته من المركز الطب العالمي أثناء رحلة علاجه، ولم تسنح له الفرصة فعبر اليوم عن شكره وتقديره له خلال إستقباله مساء أمس بمكتبه بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كرم الدكتور البطل، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد.



محافظ كفر الشيخ يستقبل الطبيب البطل



جانب من الاستقبال



محافظ كفر الشيخ يوقع العقد



خلال استقبال المحافظ للدكتور محمود قنيبر



محافظ كفر الشيخ يوقع عقد الوحدة السكنية



محافظ كفر الشيخ يستقبل الطبيب البطل وزوجته



محافظ كفر الشيخ يسلم عقد وحدة سكنية لأيقونة الطب بالمحافظة



محافظ كفر الشيخ يوقع عقد الةحدة السكنية للطبيب



جانب من استقبال المحافظ للطبيب البطل