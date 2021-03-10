ترحيب فى ليبيا بعد نيل الحكومة الثقة وتأكيد بضرورة إجراء الانتخابات ديسمبر المقبل

كتب : أحمد جمعة

بارك تكتل إحياء ليبيا، فى بيان له اليوم الأربعاء، للشعب الليبى على منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وأكد التكتل خلال بيانه، أنه يتمنّى التوفيق لحكومة الوحدة الوطنية، فى أداء مهامها فى توحيد البلاد والمؤسسات وخدمة الشعب الليبى، وتلبية احتياجاته الصّحية والمعيشية المُلحّة، والوفاء بالتزاماتها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 24 ديسمبر 2021، وتنفيذ خارطة الطريق، وكذلك كافّة بنود الاتفاق 5+5 بتواريخه المحدّدة.

بدوره رحب التكتل المدنى الديمقراطى بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبا اياها بالعمل على تحقيق مهامها كافة، وخاصة توحيد مؤسسات الدولة ومعالجة أزمات المواطن المعيشية ووقف أعمال النهب الممنهج لثروة الوطن، ومحاربة الفساد، والبدء فى خطوات ملموسة فى اتجاه المصالحة الوطنية، والتهيئة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المباشرة فى موعدها المحدد بالرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأكد التكتل المدنى الديمقراطى على أهمية تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) بما في ذلك إخراج كافة القوى الخارجية والمرتزقة.